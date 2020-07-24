Франк де Бур покинул пост главного тренера клуба «Атланта Юнайтед»

Бывший главный тренер «Интера» и «Аякса» Франк де Бур покинул клуб MLS «Атланта Юнайтед», сообщает официальный сайт команды.



Контракт клуба с 50-летним нидерландским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сообщается, что вместе с де Буром клуб «Атланта Юнайтед» покинул и его тренерский штаб.



Де Бур занял пост главного тренера «Атланты» в конце 2018 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как амстердамский «Аякс», миланский «Интер» и «Кристал Пэлас», а также был ассистентом главного тренера в национальной команде Нидерландов. Под руководством де Бура «Аякс» становился чемпионом Нидерландов (сезоны 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) и обладателем Суперкубка страны (2013).