Мурзагулов: уход Евсеева в большой клуб неизбежен

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился своим мнением о работе главного тренера команды Вадима Евсеева.

«Я доволен. Это абсолютно качественная работа. Приходил он в клуб не в самое простое время, когда команду сильно болтало после ухода нескольких лидеров. Вадиму Валентиновичу удалось всё сделать системно. Он оказался большим стратегом. Обратите внимание: даже когда «Уфа» играла неоптимальным составом, каждый игрок на своём участке поля точно знал, что ему делать. Именно по таким моментам хорошо видна работа тренера. Если у тренера из-за потери 2-3 футболистов игра рассыпается, это означает, что не он управляет игрой, а футболисты играют, как умеют. А у нас, если коротко, всё не так — работает система», — цитирует Мурзагулова телекомпания «Новый век».

Председатель попечительского совета «Уфы» прокомментировал также слухи о возможном уходе Евсеева в «Спартак».

«Там же нет пока вакансий. Чисто теоретически мне, конечно, не хотелось бы, чтобы из «Уфы» одновременно ушли два сильных и значимых для нас руководителя. Но вместе с тем у меня нет сомнений, что Евсеев в один миг возглавит какой-то большой клуб в России, а может, и за её пределами. Его мысли и грани футбольного таланта смогут засверкать новыми красками, если ему дадут принципиально иной состав. Думаю, его переход в большой клуб неизбежен. И мы, как обычно, обрадуемся. И вновь дадим шанс другому человеку, который не так давно работает главным тренером», — добавил Мурзагулов.