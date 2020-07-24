Мбаппе получил повреждение в финале Кубка Франции и вынужден был покинуть поле

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил повреждение в первом тайме финального матча Кубка Франции с Сент-Этьеном.



На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена. Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.

Напомним, к перерыву «ПСЖ» ведёт в счёте — 1:0. Автором единственного гола на данный момент является бразильский нападающий парижан Неймар, отправивший мяч в ворота «Сент-Этьена» на 14-й минуте.