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«Барселона» намерена выручить € 30 млн с продажи Эмерсона

«Барселона» намерена выручить € 30 млн с продажи Эмерсона
Футбол / Испания 0

Каталонская «Барселона» в межсезонье планирует расстаться с защитником Эмерсоном. Сине-гранатовые рассчитывают выручить с продажи 21-летнего бразильца € 30 млн, сообщает Mundo Deportivo.

В услугах Эмерсона заинтересован «Милан». Представители футболиста провели встречу с руководством красно-чёрных, но она не принесла результата. Переговоры между сторонами продолжаются.

Нынешний сезон Эмерсон провёл на правах аренды в «Бетисе». В 33 матчах испанской Примеры защитник забил три мяча и отдал шесть результативных передач. В его активе также одна встреча в Кубке Испании.

Арендное соглашение бразильца рассчитано до 30 июня 2021 года, однако «Барселона» имеет право вернуть игрока этим летом, выплатив «Бетису» € 6 млн.

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