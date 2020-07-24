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«Лучше посмеюсь». Бензема — о похвале со стороны главы Федерации футбола Франции

«Лучше посмеюсь». Бензема — о похвале со стороны главы Федерации футбола Франции
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на слова главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Грэ, который ранее высоко оценил успехи футболиста.

«Лучше посмеюсь над этим», — написал Бензема на своей странице в «Твиттере».

Напомним, прошлой осенью глава Федерации футбола Франции заявил, что карьера Карима в национальной команде страны окончена. Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео.

В нынешней кампании Бензема в 37 матчах испанской Примеры забил 21 мяч и отдал 8 голевых пасов. В 10 встречах в остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Испании) 32-летний француз записал в свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.

Глава FFF: Карим Бензема — один из лучших футболистов в мире
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