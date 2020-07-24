«Лучше посмеюсь». Бензема — о похвале со стороны главы Федерации футбола Франции
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на слова главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Грэ, который ранее высоко оценил успехи футболиста.
«Лучше посмеюсь над этим», — написал Бензема на своей странице в «Твиттере».
Напомним, прошлой осенью глава Федерации футбола Франции заявил, что карьера Карима в национальной команде страны окончена. Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео.
В нынешней кампании Бензема в 37 матчах испанской Примеры забил 21 мяч и отдал 8 голевых пасов. В 10 встречах в остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Испании) 32-летний француз записал в свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.
Глава FFF: Карим Бензема — один из лучших футболистов в мире
- 24 июля 2020
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