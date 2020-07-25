«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции

В Сен-Дени на арене «Стад де Франс» состоялся финальный матч Кубка Франции по футболу сезона-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» — «Сент-Этьен». Победу со счётом 1:0 одержала парижская команда.

Автором единственного гола стал нападающий «ПСЖ» Неймар. 28-летний бразилец отличился на 14-й минуте. В середине первого тайма с поля был удалён защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен.

«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции в 13-й раз. Парижский клуб является рекордсменом турнира. «Сент-Этьен» с шестью победами занимает второе место по этому показателю. Для зелёных сегодняшнее поражение стало четвёртым в финалах французского Кубка.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» стал также чемпионом Лиги 1, розыгрыш которой из-за пандемии коронавируса был досрочно завершен в конце апреля.