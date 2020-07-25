«Реал» намерен выручить с трансферов € 180 млн. Клуб могут покинуть более 10 игроков

Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно планирует получить € 180 млн с продаж футболистов. При этом из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса, «сливочные» не планируют громких покупок, сообщает Marca.
«Реал» уже покинули Ашраф Хакими («Интер») и Хави Санчес («Вальядолид»). Эти два трансфера принесли мадридскому клубу € 43,5 млн.
Действующие чемпионы испанской Примеры выставили на продажу Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла. Также стан «сливочных» могут покинуть Оскар Родригес, Даниель Себальос, Хесус Вальехо, Мариано Диас, Браим Диас, Андрей Лунин, Серхио Регилон, Мартин Эдегор, Лукас Васкес, Начо Фернандес, Даниэль Гомес и Хорхе де Фрутос.
«Реал» не намерен продавать Луку Йовича, который был приобретён у «Франкфурта» за € 60 млн летом 2019 года, но 22-летний серб может провести следующий сезон в другом клубе на правах аренды.
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