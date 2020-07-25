«Барселона» не рассматривает кандидатуру Лорана Блана на пост главного тренера

«Барселона» не рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Лорана Блана, сообщает AS. Ранее сообщалось, что руководство каталонской «Барселоны» получило предложение от известного португальского агента Жорже Мендеша назначить на пост главного тренера команды Лорана Блана, который ранее работал в «Пари Сен-Жермен», национальной команде Франции и «Бордо»

Однако, приглашение французского специалиста не входит в планы каталонского клуба. Сейчас сине-гранатовые полностью сосредоточены на ответном матче Лиги чемпионов с «Наполи». Также в «Барселоне» опровергли факт переговоров спортивного директора клуба Эрика Абидаля с Бланом.

Блан находится без работы с 2016 года, когда покинул «ПСЖ».