«Краковия» обыграла «Лехию» в Кубке Польши и завоевала первый трофей за 72 года

В Люблине на стадионе «Арена Люблин» завершился финальный матч Кубка Польши, в котором «Лехия» встретилась с «Краковией». Победу в матче со счётом 3:2 одержал клуб из Кракова.

«Лехия» открыла счёт в матче на 20-й минуте после гола Омрана Хайдари. «Краковия» ответила на это точным ударом Ван Амерсфорта Пелле на 65-й минуте. На 86-й минуте «Лехия» вновь вышла вперед. Отличился Патрик Липский. Спустя две минуты «Краковия» смогла сравнять счёт и перевела игру в дополнительное время, где на 117-й минуте Матеуш Вдовяк отправил мяч в сетку ворот соперника и принёс победу своей команде. С 79-й минуты «Лехия» играла в меньшинстве после удаления Марио Милоча.

«Краковия» завоевала свой первый трофей за 72 года, сообщается в «твиттере» MarcadorInt. Также клуб впервые стал обладателем Кубка Франции. «Лехия» в свою очередь побеждала на турнире в прошлом году.