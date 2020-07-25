Гасперини — о травме Мбаппе: мы не хотим побеждать из-за беды других

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал травму нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в финале Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0). В августе «Аталанте» предстоит сыграть с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Извините, я не знал. Мбаппе — отличный парень, надеюсь, его травма несерьёзна. Мы не хотим побеждать из-за беды других», — приводит слова Гасперини Football Italia.
На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена. Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.
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