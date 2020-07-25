«Манчестер Юнайтед» может купить Облака на замену де Хеа

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Яну Облаку, сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, «Красные дьяволы» рассматривают вариант с усилением вратарской позиции после падения формы голкипера Давида де Хеа. Сообщается, что сам Облак может рассмотреть вариант с уходом из «Атлетико», поскольку испытывает недовольство некоторыми решениями клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к Облаку, контрактное соглашение которого с мадридским клубом рассчитано до 2023 года, также проявляет «Челси».

В завершившемся сезоне чемпионата Испании Облак провёл 38 матчей, в которых пропустил 27 голов и совершил 89 сейвов. «Атлетико» финишировал на третьем месте и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» в свою очередь на данный момент занимает третье место в АПЛ, набрав 63 очка. В заключительном туре «Красные дьяволы» сыграют с «Лестером».