ЦСКА предложил за Карраскаля € 6 млн. «Ривер Плейт» просит не менее € 10 млн

ЦСКА предложил за полузащитника аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля € 6 млн, сообщает Goal со ссылкой TNT Sports.
Сообщается, что сумма отступных в контракте игрока составляет € 20 млн. При этом, «Ривер Плейт» может продать Карраскаля за сумму не менее € 10 млн и ждёт встречного предложения от российского клуба.
В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 гола в 8 матчах аргентинской Суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.
Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 2,7 млн.
ЦСКА завершил кампанию-2019/2020 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «армейцы» выступят в Лиге Европы.
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