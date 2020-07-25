Клопп отреагировал на слухи о возможном переходе Алькантара в «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантара
«Я понятия не имею, кто будет играть за меня в следующем году, сейчас нечего сказать Тьяго Алькантара — отличный игрок, но также и игрок мюнхенской «Баварии». Это на самом деле всё, что можно сказать сейчас», — приводил слова Клоппа Sport.Sky.
Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в «Баварию». В нынешнем сезоне Тьяго принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча, а мюнхенская команда в очередной раз завоевала чемпионский титул. Действующий контракт Тьяго с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года.
Флик: делаю всё возможное, чтобы Тьяго остался в «Баварии»
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