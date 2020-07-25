Тухель отреагировал на травму Мбаппе в финале Кубка Франции

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель остался недоволен судейством в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0), а также прокомментировал травму нападающего Килиана Мбаппе.
«В последних трёх играх с «Сент-Этьеном» они каждый раз получали красную карточку в первые 30 минут. И это не в конце игры, когда футболисты уже устали. Сегодня это началось с Неймара и закончилось Мбаппе. Конечно, я обеспокоен травмой Килиана, каждый, кто видел этот фол, обеспокоен», — приводит слова Тухеля RMC Sport.
На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена. Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.
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