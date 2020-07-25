Стал известен испанский клуб, который пытался перехватить Адольфо Гайча у ЦСКА
Спортивный директор клуба чемпионата Испании «Леванте» Давид Наварро, признал, что был заинтересован в приобретении Адольфо Гайча из «Сан-Лоренсо», однако к тому моменту игрок уже определился со своим будущим.
«Да, мы были заинтересованы в Гайче, однако он выбрал другую иностранную лигу», — цитирует функционера SuperDePorte.
Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год.
В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.
Источник: Адольфо Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
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