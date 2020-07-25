Пиоли: вклад Ибрагимовича в рост «Милана» очевиден. Его приход был фундаментальным

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли по окончанию игры 36-го тура с «Аталантой» (1:1) рассказал о вкладе Златана Ибрагимовича в рост команды, а также выразил надежду на прогресс португальца Рафаэла Леау в следующем сезоне.

«Вклад, который Ибрагимович внёс в наш рост, очевиден. Я надеюсь снова поработать с ним в следующем сезоне, но есть ещё много вещей, которые нужно обсудить за столом.

Нет сомнений в том, что он все еще здоров и может продолжать, но продление его контракта зависит от многих различных аспектов. Златан и клуб ещё не вели переговоры, так как не было уверенности в том, кто был бы тренером, и я считаю, что именно по этой причине переговоры не были организованы

Мы были молодой командой, которая очень мало знала друг о друге, и это нормально, что нам требовалось время. Приход Ибры был фундаментальным, чтобы помочь молодым игрокам расти вокруг него.

Рафаэл Леау обладает огромным потенциалом, правильно ожидать от него больших успехов. Он растёт, он будет важным игроком в следующем сезоне. Он гораздо лучше тренируется, чем проводит матчи, но он доберётся до своей цели. Вчера у него было хорошее выступлнеие, но он может и больше. Следующий сезон может стать для него прорывным, так как для этого у него есть все необходимые качества», — цитирует Пиоли Football Italia.