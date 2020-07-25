Стал известен календарь матчей нового сезона ФНЛ

Стал известен утверждённый состав участников и календарь турнира ФНЛ сезона-2020/2021, стартующего в субботу, 1 августа. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.

В новом сезоне в ФНЛ сыграет 22 команды. По итогам турнира две первые выйдут в Премьер-Лигу, тогда как 3-я и 4-я проведут переходные матчи с 14-й и 13-й командами РПЛ соответственно.

В свою очередь шесть последних по итогам сезона команд отправятся в ПФЛ, тогда как ФНЛ пополнят четыре победителя групп из третьего по рангу профессионального дивизиона.

Заключительный тур запланирован на 15 мая 2021 года. Переходные матчи — на 19 и 23 мая 2021 года.

Центральными матчами 1-го тура ФНЛ могут считаться противостояния «Шинника» с московским «Торпедо» и владикавказской «Алании» со «СКА-Хабаровском», а также самарских «Крыльев» с «Балтикой».

1 августа (суббота)

«Чертаново» – «Спартак-2»

«Нижний Новгород» – «Томь»

«Иртыш» – «Енисей»

«Динамо-Брянск» – «Оренбург»

«Нефтехимик» – «Чайка»

«Алания Владикавказ» – «СКА-Хабаровск»

«Текстильщик» – «Велес»

«Волгарь» – «Краснодар-2»

«Факел» – «Акрон»

2 августа (воскресенье)



«Крылья Советов» – «Балтика»

«Шинник» – «Торпедо Москва»

Полностью расписание матчей предстоящего сезона доступно на сайте.