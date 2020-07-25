Стал известен календарь матчей нового сезона ФНЛ

Стал известен утверждённый состав участников и календарь турнира ФНЛ сезона-2020/2021, стартующего в субботу, 1 августа. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.
В новом сезоне в ФНЛ сыграет 22 команды. По итогам турнира две первые выйдут в Премьер-Лигу, тогда как 3-я и 4-я проведут переходные матчи с 14-й и 13-й командами РПЛ соответственно.
В свою очередь шесть последних по итогам сезона команд отправятся в ПФЛ, тогда как ФНЛ пополнят четыре победителя групп из третьего по рангу профессионального дивизиона.
Заключительный тур запланирован на 15 мая 2021 года. Переходные матчи — на 19 и 23 мая 2021 года.
Центральными матчами 1-го тура ФНЛ могут считаться противостояния «Шинника» с московским «Торпедо» и владикавказской «Алании» со «СКА-Хабаровском», а также самарских «Крыльев» с «Балтикой».
1 августа (суббота)
«Чертаново» – «Спартак-2»
«Нижний Новгород» – «Томь»
«Иртыш» – «Енисей»
«Динамо-Брянск» – «Оренбург»
«Нефтехимик» – «Чайка»
«Алания Владикавказ» – «СКА-Хабаровск»
«Текстильщик» – «Велес»
«Волгарь» – «Краснодар-2»
«Факел» – «Акрон»
2 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Балтика»
«Шинник» – «Торпедо Москва»
Полностью расписание матчей предстоящего сезона доступно на сайте.
- 25 июля 2020
-
08:42
-
08:00
-
07:55
-
07:40
-
07:22
-
06:49
-
06:29
-
06:03
-
05:43
-
05:25
-
04:49
-
04:38
-
04:22
-
03:57
-
03:14
-
02:59
-
02:34
-
02:01
-
01:37
-
01:22
-
01:02
-
00:43
-
00:39
-
00:12
- 24 июля 2020
-
23:45
-
23:29
-
23:12
-
22:39
-
22:36
-
22:19
-
22:00
-
21:57
-
21:23
-
21:14
-
21:04