«Кротоне» выступит в Серии А во второй раз в истории

В матче 36-го тура итальянской Серии В «Ливорно» принимал «Кротоне». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.



«Кротоне» набрал 65 очков и обеспечил себе 2-е место в турнирной таблице Серии В. Таким образом, «Кротоне» выступит в Серии А в сезоне-2020/2021. «Кротоне» вышел в элитный дивизион во второй раз в истории — клубу удалось попасть в Серию А в сезоне-2016/2017, однако он не сумел закрепиться в лиге и вылетел в следующем сезоне.

В следующем туре Серии В сезона-2019/2020 «Кротоне» дома примет «Фрозиноне». Встреча состоится 27 июля.

Напомним, в Серию А вышел «Беневенто». Команда Филиппо Индзаги сумела завоевать путёвку в высший дивизион за семь туров до конца соревнований. Клуб выступит в Серии А во второй раз в истории.