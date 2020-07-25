«Кротоне» выступит в Серии А во второй раз в истории
В матче 36-го тура итальянской Серии В «Ливорно» принимал «Кротоне». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
«Кротоне» набрал 65 очков и обеспечил себе 2-е место в турнирной таблице Серии В. Таким образом, «Кротоне» выступит в Серии А в сезоне-2020/2021. «Кротоне» вышел в элитный дивизион во второй раз в истории — клубу удалось попасть в Серию А в сезоне-2016/2017, однако он не сумел закрепиться в лиге и вылетел в следующем сезоне.
В следующем туре Серии В сезона-2019/2020 «Кротоне» дома примет «Фрозиноне». Встреча состоится 27 июля.
Напомним, в Серию А вышел «Беневенто». Команда Филиппо Индзаги сумела завоевать путёвку в высший дивизион за семь туров до конца соревнований. Клуб выступит в Серии А во второй раз в истории.
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