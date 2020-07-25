Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Новым фаворитом в борьбе за Адама Лаллану стал «Брайтон»

Новым фаворитом в борьбе за Адама Лаллану стал «Брайтон»
Футбол / Англия 0

В борьбе за подписание полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану появился новый фаворит, сообщает The Telegraph.

По информации источника, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 32-летнего футболиста является «Брайтон энд Хоув Альбион». Адам уже ведёт переговоры с главным тренером команды Грэмом Поттером, и переход может состояться в ближайшее время.

Долгое время главным претендентом на Лаллану считался «Лестер Сити». Хавбек хорошо знаком с наставником «лис» Бренданом Роджерсом, под чьим руководством выступал за «Ливерпуль» чуть больше года.

Отмечается, что Лаллана не будет включён в заявку «Ливерпуля» на матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед», а с партнёрами попрощается в ближайшее время.

Адам Лаллана трогательно попрощался с «Ливерпулем»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020