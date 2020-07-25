Новым фаворитом в борьбе за Адама Лаллану стал «Брайтон»
В борьбе за подписание полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану появился новый фаворит, сообщает The Telegraph.
По информации источника, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 32-летнего футболиста является «Брайтон энд Хоув Альбион». Адам уже ведёт переговоры с главным тренером команды Грэмом Поттером, и переход может состояться в ближайшее время.
Долгое время главным претендентом на Лаллану считался «Лестер Сити». Хавбек хорошо знаком с наставником «лис» Бренданом Роджерсом, под чьим руководством выступал за «Ливерпуль» чуть больше года.
Отмечается, что Лаллана не будет включён в заявку «Ливерпуля» на матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед», а с партнёрами попрощается в ближайшее время.
Адам Лаллана трогательно попрощался с «Ливерпулем»
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