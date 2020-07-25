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Форвард дортмундской «Боруссии» может перейти в «Монако»

Форвард дортмундской «Боруссии» может перейти в «Монако»
Футбол / Франция 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Мариус Вольф может продолжить карьеру в «Монако», сообщает Bild.

По информации источника, в трансфере 25-летнего немецкого футболиста лично заинтересован главный тренер «Монако» Нико Ковач, который тренировал Вольфа во франкфуртском «Айнтрахте» с 2017 по 2018 год. Контракт форварда с дортмундской «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

В сезоне-2019/2020 Вольф выступал на правах аренды за берлинскую «Герту». Нападающий принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. В составе франкфуртского «Айтрахта» Вольф — обладатель Кубка Германии (сезон-2017/2018).

Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

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