«Манчестер Сити» выделит Хосепу Гвардиоле более € 300 млн на усиление состава
«Манчестер Сити» намерен серьёзно усилить состав в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
По информации источника, высшее руководство английского клуба готово выделить главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле около £ 300 млн (почти € 330 млн) на новичков.
Приоритетными для усиления «горожане» считают позиции центрального защитника, вингера и атакующего полузащитника. Отмечается, что в центр обороны «Манчестер Сити» хочет приобрести сразу двух футболистов — правоногого и левоногого.
«Манчестер Сити» за тур до окончания розыгрыша английской Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице. В 37 турах подопечные Гвардиолы набрали 78 очков. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (96), уже обеспечивший себе чемпионский титул.
Воспитанник «Ман Сити», забивший более 600 голов, отказался продлевать контракт с клубом
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