«Бавария» представила гостевую форму на сезон-2020/2021

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте представила гостевой комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.
Основным цветом экипировки стал белый. Все вставки, включая эмблему клуба и логотипы спонсоров, выполнены в оранжевом цвете. Техническим спонсором «Баварии» является немецкая фирма adidas.
Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»
«Бавария» в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги завоевала чемпионский титул. В 34 турах команда набрала 82 очка и опередила ближайшего преследователя, дортмундскую «Боруссию», на 13 очков. На счету мюнхенцев 26 побед, 4 ничьи и 4 проигрыша в первенстве.
В Лиге чемпионов «Бавария» в первом матче 1/8 финала разгромила в гостях «Челси» со счётом 3:0. Ответная встреча, как и остальные матчи главного еврокубка, состоится в августе.
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