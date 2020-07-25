Футболистка сборной Азербайджана скончалась в возрасте 19 лет
Футболистка сборной Азербайджана Нино Гургенидзе скончалась в возрасте 19 лет. Девушка в течение года боролась с раком. Минувшей ночью футболистки не стало.
«Нино Гургенидзе сегодня ночью умерла от рака. Выражаем соболезнования семье Нино и её партнёрам по сборной Азербайджана. Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на странице женской сборной Азербайджана в «Инстаграме».
Напомним, в феврале 2019 года грузинский футболист Джано Ананидзе перечислил деньги на лечение Нино Гургенидзе, которой требовалась операция в Германии.
- 25 июля 2020
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