Футболистка сборной Азербайджана скончалась в возрасте 19 лет

Футболистка сборной Азербайджана Нино Гургенидзе скончалась в возрасте 19 лет. Девушка в течение года боролась с раком. Минувшей ночью футболистки не стало.



«Нино Гургенидзе сегодня ночью умерла от рака. Выражаем соболезнования семье Нино и её партнёрам по сборной Азербайджана. Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на странице женской сборной Азербайджана в «Инстаграме».

Напомним, в феврале 2019 года грузинский футболист Джано Ананидзе перечислил деньги на лечение Нино Гургенидзе, которой требовалась операция в Германии.