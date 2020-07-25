Деян Ловрен пройдёт медосмотр для «Зенита» в Лондоне
Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен близок к переходу в петербургский «Зенит».
Как сообщает журналист Daily Express Райан Тэйлор в своём «твиттере», 31-летнему футболисту перед трансфером в российский клуб осталось пройти медицинский осмотр. Обследование пройдёт в Лондоне.
В середине июля «Чемпионат» первым сообщил, что Ловрен близок к переходу в «Зенит». Сумма трансфера должна составить € 12 млн.
Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.
Клопп отказался обсуждать уход Ловрена из «Ливерпуля»
- 25 июля 2020
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