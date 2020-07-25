Фёдор Смолов может стать игроком «Фенербахче»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Беркай Тургюз на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, в услугах 30-летнего форварда заинтересован «Фенербахче». Сообщается, что представители Смолова провели первую встречу руководством «Фенербахче». Встреча сторон прошла удачно, однако принципиального соглашения достичь пока не удалось.



В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». За «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Напомним, «Сельта» сохранила прописку в испанской Примере на следующий сезон.

В Испании сообщили, что Смолов вернётся в «Локомотив»