«Зенит» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция финала Кубка России начнётся в 17:00
Сегодня, 25 июля, состоится матч «Зенит» – «Химки». Финальная встреча Кубка России пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе. VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди.
«Зенит» на пути к финалу Кубка России обыграл «Енисей» (2:1), «Томь» (4:0), «Ахмат» (2:1 ДВ) и «Спартак» (2:1). В свою очередь «Химки» переиграли «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), «Торпедо» (5:1) и «Урал» (3:1).
Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020
«Химки» — «Зенит»: эксперты оценили шансы команд в финале Кубка России
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