Алексей Миранчук — цель тренера «Милана» Пиоли. Клуб готовит предложение

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как россонери отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником команды — Стефано Пиоли. Миранчук является целью итальянского специалиста.
В ближайшее время «Милан» сделает «Локомотиву» предложение и вступит с «железнодорожниками» в официальные переговоры. Отмечается, что, несмотря на финансовые требования московского клуба, в соглашении хавбека прописаны отступные в размере € 8 млн.
Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 24-летний футболист провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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