Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» подтвердила трансфер Артёма Голубева

«Уфа» подтвердила трансфер Артёма Голубева
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» на официальном сайте объявила о выкупе трансфера защитника «Краснодара» Артёма Голубева.

В сезоне-2019/2020 Голубев выступал в составе «Уфы» на правах аренды. 21-летний футболист заключил долгосрочный контракт с уфимским клубом. «Чемпионат» сообщал, что Голубев стал полноправным игроком «Уфы», подписав соглашение, рассчитанное на три года. «Быки» оставили за собой право приоритетного выкупа футболиста.

«Уфа» поздравляет Артёма с подписание контракта и желает больших успехов в нашем клубе!" — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».

Голубев — воспитанник «Краснодара». В настоящее время Артём вызывается в сборную России U21, а ранее выступал за национальные команды возрастных категорий U19, U18, U17 и U16.

«Уфа» выкупила у «Краснодара» защитника Голубева
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020