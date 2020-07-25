«Уфа» подтвердила трансфер Артёма Голубева
«Уфа» на официальном сайте объявила о выкупе трансфера защитника «Краснодара» Артёма Голубева.
В сезоне-2019/2020 Голубев выступал в составе «Уфы» на правах аренды. 21-летний футболист заключил долгосрочный контракт с уфимским клубом. «Чемпионат» сообщал, что Голубев стал полноправным игроком «Уфы», подписав соглашение, рассчитанное на три года. «Быки» оставили за собой право приоритетного выкупа футболиста.
«Уфа» поздравляет Артёма с подписание контракта и желает больших успехов в нашем клубе!" — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».
Голубев — воспитанник «Краснодара». В настоящее время Артём вызывается в сборную России U21, а ранее выступал за национальные команды возрастных категорий U19, U18, U17 и U16.
«Уфа» выкупила у «Краснодара» защитника Голубева
- 25 июля 2020
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