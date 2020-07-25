Боярский: «Химки» — не та команда, которая имеет право получить Кубок России

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Химками».

«Убеждён, «Зенит» выиграет. Сопротивление будет яростным, но бессмысленным. Юран ничего не сделает. Понимаю, что рваться в Европу и получить кубок — престижно для «Химок», но для этого нет моральных оснований. Это не та команда, которая имеет право получить кубок. Это было бы просто удивительной случайностью. «Зенит» заслужил и кубок, и чемпионство. Недооценка соперника? У нас есть идеальный тренер Семак, который не допустит таких промашек», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Финальный матч Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится сегодня, 25 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 17:00 мск.