Боярский: «Химки» — не та команда, которая имеет право получить Кубок России

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Химками».
«Убеждён, «Зенит» выиграет. Сопротивление будет яростным, но бессмысленным. Юран ничего не сделает. Понимаю, что рваться в Европу и получить кубок — престижно для «Химок», но для этого нет моральных оснований. Это не та команда, которая имеет право получить кубок. Это было бы просто удивительной случайностью. «Зенит» заслужил и кубок, и чемпионство. Недооценка соперника? У нас есть идеальный тренер Семак, который не допустит таких промашек», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Финальный матч Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится сегодня, 25 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 17:00 мск.
- 25 июля 2020
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