«Объясните!» Леонид Слуцкий заподозрил судей в манипулировании игрой с помощью карточек

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил увеличение количества показанных игрокам жёлтых карточек в Российской Премьер-Лиге после возобновления сезона, а также поделился мыслями, с чем это может быть связано.
«После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается жёлтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке ещё были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол — и сразу карточка, карточка, карточка. На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой лёгкий обход VAR. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй жёлтой ничего смотреть не надо. Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь. Мы выделяемся в целом на фоне всех остальных лиг. Что, у нас лига вдруг стала какой-то супергрубой? У нас не появилось принципиально большего количества фолов.
Объясните! Потому что для меня как для тренера это повод задуматься об определённой стратегии. Судьи быстро сажают игроков на жёлтые карточки — это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет», — цитирует Слуцкого «Спорт-экспресс».
- 25 июля 2020
-
15:00
-
14:54
-
14:44
-
14:30
-
14:24
-
14:01
-
14:00
-
13:40
-
13:40
-
13:25
-
13:17
-
13:11
-
12:58
-
12:37
-
12:23
-
12:11
-
11:57
-
11:46
-
11:34
-
11:32
-
11:18
-
10:46
-
10:34
-
10:31
-
10:27
-
10:12
-
10:00
-
09:59
-
09:48
-
09:30
-
09:20
-
08:42
-
08:00
-
07:40
-
07:22