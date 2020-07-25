«Объясните!» Леонид Слуцкий заподозрил судей в манипулировании игрой с помощью карточек

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил увеличение количества показанных игрокам жёлтых карточек в Российской Премьер-Лиге после возобновления сезона, а также поделился мыслями, с чем это может быть связано.



«После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается жёлтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке ещё были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол — и сразу карточка, карточка, карточка. На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой лёгкий обход VAR. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй жёлтой ничего смотреть не надо. Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь. Мы выделяемся в целом на фоне всех остальных лиг. Что, у нас лига вдруг стала какой-то супергрубой? У нас не появилось принципиально большего количества фолов.



Объясните! Потому что для меня как для тренера это повод задуматься об определённой стратегии. Судьи быстро сажают игроков на жёлтые карточки — это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет», — цитирует Слуцкого «Спорт-экспресс».

С нового сезона КДК РФС сможет отменять ошибочно полученные жёлтые карточки