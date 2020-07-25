Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов поздравил «Аланию» с выходом в ФНЛ.

«Накануне исполком РФС сообщил решение о количестве и составе участников ФНЛ в следующем сезоне. Хочу поздравить болельщиков «Алании» с выходом в ФНЛ. Вы долго ждали и действительно заслужили это.

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А нам бы хотелось услышать позицию РФС, по каким чётким критериям принималось решение. Как мы знаем, в регламенте не прописаны правила отбора в ситуациях, когда есть несколько претендентов. Руководству РФС и ФНЛ приходится выбирать одного. Но этот выбор должен быть аргументирован. Это было бы правильно по отношению ко всем командам, претендовавшим на участие в ФНЛ.

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Мы же следующий сезон начинаем в ПФЛ. Объединенный клуб «Олимп-Долгопрудный» ставит перед собой задачу выйти в ФНЛ по спортивному принципу, чтобы больше не было ни единого повода не принять нашу команду в эту лигу. На стадионе в Долгопрудном уже ведётся работа по замене поля и освещения, чтобы он соответствовал второй категории, необходимой для выступления в ФНЛ. Она будет закончена в сентябре. Также мы постелили новый газон на нашей базе в Сорочанах. Создаются все условия для работы команды и развития нашего клуба. Движемся дальше!» — написал Габулов на своей странице в «Инстаграме».