ЦСКА объявил об итогах заседания совета директоров клуба

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о результатах заседания совета директоров, которое состоялось накануне, 24 июля, и было посвящено итогам сезона-2019/2020.
На заседании были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона, а также экономические показатели деятельности клуба. Для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/2023.
Сообщается, что «целью реализации стратегии определено достижение ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба». Определены и ключевые направления развития инфраструктуры, а также увеличения доходной части бюджета клуба.
ЦСКА, в 30 турах набрав 50 очков, занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона.
- 25 июля 2020
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