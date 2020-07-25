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ЦСКА объявил об итогах заседания совета директоров клуба

ЦСКА объявил об итогах заседания совета директоров клуба
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о результатах заседания совета директоров, которое состоялось накануне, 24 июля, и было посвящено итогам сезона-2019/2020.

На заседании были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона, а также экономические показатели деятельности клуба. Для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/2023.

Сообщается, что «целью реализации стратегии определено достижение ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба». Определены и ключевые направления развития инфраструктуры, а также увеличения доходной части бюджета клуба.

ЦСКА, в 30 турах набрав 50 очков, занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона.

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