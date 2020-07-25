ЦСКА объявил об итогах заседания совета директоров клуба

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о результатах заседания совета директоров, которое состоялось накануне, 24 июля, и было посвящено итогам сезона-2019/2020.



На заседании были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона, а также экономические показатели деятельности клуба. Для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/2023.



Сообщается, что «целью реализации стратегии определено достижение ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба». Определены и ключевые направления развития инфраструктуры, а также увеличения доходной части бюджета клуба.



ЦСКА, в 30 турах набрав 50 очков, занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона.

ЦСКА предложил за Карраскаля € 6 млн. «Ривер Плейт» просит не менее € 10 млн