Капитан «Аталанты»: Роналду выглядит как невероятно красивая кукла. Словно Кен
Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес прокомментировал внешность нападающего туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
«Несколько раз сталкивался с Роналду. Спросил, может ли он сфотографироваться с моим сыном, и, клянусь, он выглядел потрясающе. Он выглядит как невероятно красивая кукла. Словно Кен, который является бойфрендом Барби. Да, он настолько красив», — приводит слова Гомеса El Universo.
В 31 матче чемпионата Италии Роналду забил 30 мячей и отдал 5 результативных передач. В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского игрока с туринским «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
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