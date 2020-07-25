Капитан «Аталанты»: Роналду выглядит как невероятно красивая кукла. Словно Кен

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес прокомментировал внешность нападающего туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.



«Несколько раз сталкивался с Роналду. Спросил, может ли он сфотографироваться с моим сыном, и, клянусь, он выглядел потрясающе. Он выглядит как невероятно красивая кукла. Словно Кен, который является бойфрендом Барби. Да, он настолько красив», — приводит слова Гомеса El Universo.

В 31 матче чемпионата Италии Роналду забил 30 мячей и отдал 5 результативных передач. В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского игрока с туринским «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.