«Сочи» арендовал форварда «Спартака» Александра Руденко с правом выкупа
«Сочи» на официальном сайте объявил об аренде нападающего «Спартака» Александра Руденко с правом выкупа.
«Добро пожаловать в Сочи, Александр!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».
«Чемпионат» уже сообщал, что «Спартак» планирует расстаться с Руденко. В московской команде больше не рассчитывают на 21-летнего футболиста. Контракт Руденко со «Спартаком» был рассчитан до 30 июня 2021 года.
Александр является воспитанником красно-белых. С 2016 года выступает за «Спартак-2». В январе игрок на правах аренды перешёл в московское «Торпедо». В сезоне-2019/2020 Руденко забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи в 25 матчах Футбольной национальной лиги и стал одним из лучших бомбардиров лиги. ФНЛ признала его лучшим молодым игроком.
- 25 июля 2020
-
16:39
-
16:18
-
15:54
-
15:53
-
15:46
-
15:32
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:44
-
14:30
-
14:24
-
14:01
-
14:00
-
13:40
-
13:40
-
13:25
-
13:17
-
13:11
-
12:58
-
12:37
-
12:23
-
12:11
-
11:57
-
11:46
-
11:34
-
11:32
-
11:18
-
10:46
-
10:34
-
10:31
-
10:27
-
10:12
-
10:00
Партнерский контент