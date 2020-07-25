«Сочи» арендовал форварда «Спартака» Александра Руденко с правом выкупа

«Сочи» на официальном сайте объявил об аренде нападающего «Спартака» Александра Руденко с правом выкупа.

«Добро пожаловать в Сочи, Александр!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

«Чемпионат» уже сообщал, что «Спартак» планирует расстаться с Руденко. В московской команде больше не рассчитывают на 21-летнего футболиста. Контракт Руденко со «Спартаком» был рассчитан до 30 июня 2021 года.



Александр является воспитанником красно-белых. С 2016 года выступает за «Спартак-2». В январе игрок на правах аренды перешёл в московское «Торпедо». В сезоне-2019/2020 Руденко забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи в 25 матчах Футбольной национальной лиги и стал одним из лучших бомбардиров лиги. ФНЛ признала его лучшим молодым игроком.