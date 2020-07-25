«Я не такой, как вы. Я Златан». Ибрагимович обратился к хейтерам

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» обратился к тем, кто в него не верит.



«Вы думаете, что я иссяк, что карьера скоро закончится. Вы меня не знаете. Всю жизнь мне приходилось биться. Никто в меня не верил, поэтому я верил в себя сам. Некоторые хотели меня сломить, но они лишь сделали меня сильнее. Другие хотели меня использовать, но сделали меня умнее. И теперь вы думаете, что я иссяк? Всем вам могу сказать только одно – я не такой, как вы, потому что я не вы. Я Златан Ибрагимович, и это ещё только разминка», — сказал швед.



Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно. В 16 матчах нынешнего розыгрыша Серии А 38-летний форвард забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.



В ходе карьеры Златан защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Пиоли: вклад Ибрагимовича в рост «Милана» очевиден. Его приход был фундаментальным