Игроки «Зенита» вышли на разминку с траурными повязками в память об Алексее Сапоге Утове

Футболисты «Зенита» вышли на разминку перед матчем финала Кубка России с «Химками» с траурными повязками в память о болельщике клуба Алексее Сапоге Утове.

Поклонник сине-бело-голубых умер 23 июля. Ему было 55 лет. Алексей совершил 403 выезда на матчи «Зенита». Впервые отправился на гостевую встречу 14 июня 1981 года — команда из Санкт-Петербурга в Москве сыграла с ЦСКА со счётом 0:2. Последний выезд Утов совершил 11 июля 2020 года — подопечные Сергея Семака в Грозном сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».

Матч «Зенит» — «Химки» проходит в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.