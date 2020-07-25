Игроки «Зенита» вышли на разминку с траурными повязками в память об Алексее Сапоге Утове
Футболисты «Зенита» вышли на разминку перед матчем финала Кубка России с «Химками» с траурными повязками в память о болельщике клуба Алексее Сапоге Утове.
Поклонник сине-бело-голубых умер 23 июля. Ему было 55 лет. Алексей совершил 403 выезда на матчи «Зенита». Впервые отправился на гостевую встречу 14 июня 1981 года — команда из Санкт-Петербурга в Москве сыграла с ЦСКА со счётом 0:2. Последний выезд Утов совершил 11 июля 2020 года — подопечные Сергея Семака в Грозном сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
Матч «Зенит» — «Химки» проходит в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.
Боярский: «Химки» — не та команда, которая имеет право получить Кубок России
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