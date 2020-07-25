Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит 10–15 дней

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, получивший травму в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0), может успеть восстановиться к матчу с «Аталантой» в Лиге чемпионов, сообщает Le Parisien.

Врачи диагностировали у форварда растяжение правого голеностопа. Травма оказалась менее серьёзной, чем ожидалось, и футболист пропустит 10–15 дней. По мнению специалистов, если кость не была повреждена, Мбаппе сможет сыграть с «Аталантой».

На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена. Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.

«Аталанта» встретится с «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 12 августа.