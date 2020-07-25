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«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России

«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России
Футбол / Кубок России 0

В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.

Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ему помогали Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе. VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди.

«Зенит» в четвёртый раз завоевал Кубок России (1998/1999, 2009/2010, 2015/2016). Петербургский клуб один раз побеждал в финале Кубка СССР (1944).

На пути к финалу Кубка России «Зенит» обыграл «Енисей» (2:1), «Томь» (4:0), «Ахмат» (2:1 ДВ) и «Спартак» (2:1). В свою очередь «Химки» переиграли «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), «Торпедо» (5:1) и «Урал» (3:1).

Кубок России. Финал
25 июля 2020, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Дзюба – 84' (пен)
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