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«Зенит» — «Химки»: Артём Дзюба забил с пенальти

«Зенит» — «Химки»: Артём Дзюба забил с пенальти
Футбол / Кубок России 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт в матче финала Кубка России с «Химками».

На 84-й минуте встречи форвард реализовал пенальти, назначенный за снос Малкома.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ему помогают Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе. VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди.

«Зенит» на пути к финалу Кубка России обыграл «Енисей» (2:1), «Томь» (4:0), «Ахмат» (2:1 ДВ) и «Спартак» (2:1). В свою очередь «Химки» переиграли «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), «Торпедо» (5:1) и «Урал» (3:1).

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