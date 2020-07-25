«Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль

«Зенит» завоевал Кубок России по футболу. В финальном матче турнира команда Сергея Семака в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 1:0 обыграла «Химки». Автором единственного мяча стал нападающий Артём Дзюба, реализовав пенальти на 84-й минуте.

В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок страны. Для сине-бело-голубых это достижение стало вторым в истории. Клуб из Санкт-Петербурга выигрывал два главных турнира России в 2010 году.

«Зенит» — третья команда, которой удалось оформить золотой дубль в российском футболе. Подобное достижение покорялось только «Спартаку» и ЦСКА — у обеих московских команд по три золотых дубля.