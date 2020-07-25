«Динамо» сыграет в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповом этапе

Московское «Динамо» вышло в еврокубки благодаря победе «Зенита» над «Химками» (1:0) в финале Кубка России.

Динамовцы, занявшие шестое место в чемпионате, сыграют в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. Соответственно, ЦСКА выступит в групповом этапе Лиги Европы.

В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.



«Зенит» в четвёртый раз завоевал Кубок России (1998/1999, 2009/2010, 2015/2016). Петербургский клуб один раз побеждал в финале Кубка СССР (1944).