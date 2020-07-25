Мостовой — о пенальти в финале Кубка: грубейшая ошибка защитника. Зачем в подкат прыгать?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в финальном матче Кубка России с «Химками» (1:0).

«Обе команды показали не очень содержательный футбол. „Химки“ пытались не пропустить, а „Зенит“ вышел чуть-чуть расслабленным, было видно, что они думали, что выиграют за счёт класса. Матч катился к ничьей в основное время. Пенальти, конечно, 100%, это грубейшая ошибка защитника. Провожай Малкома, беги с ним. Зачем в подкат прыгать? Дзюба забил хладнокровно, молодец. Но в конце у „Химок“ был шикарный момент. Если бы они были чуть посмелее, то у них были бы шансы забить раньше, а так, они создали момент только в конце», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.