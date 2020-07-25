Мостовой — о пенальти в финале Кубка: грубейшая ошибка защитника. Зачем в подкат прыгать?
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в финальном матче Кубка России с «Химками» (1:0).
«Обе команды показали не очень содержательный футбол. „Химки“ пытались не пропустить, а „Зенит“ вышел чуть-чуть расслабленным, было видно, что они думали, что выиграют за счёт класса. Матч катился к ничьей в основное время. Пенальти, конечно, 100%, это грубейшая ошибка защитника. Провожай Малкома, беги с ним. Зачем в подкат прыгать? Дзюба забил хладнокровно, молодец. Но в конце у „Химок“ был шикарный момент. Если бы они были чуть посмелее, то у них были бы шансы забить раньше, а так, они создали момент только в конце», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 июля 2020
-
19:40
-
19:29
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:19
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:53
-
18:43
-
18:27
-
18:09
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:14
-
17:11
-
17:01
-
16:41
-
16:39
-
16:18
-
15:54
-
15:53
-
15:46
-
15:32
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:44
-
14:30
Партнерский контент