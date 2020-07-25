Семак: валидольная концовка, надо было раньше забивать. Сердце ёкнуло на последней секунде

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в финальном матче Кубка России с «Химками» (1:0).

«Сердце ёкнуло на последней секунде, когда мяч попал в штангу. У каждой команды может быть один момент за игру. Счет скользкий, напряжение держалось до самого конца. Судья дал доиграть сверх того, что можно было. Нам надо было раньше забивать, тогда не была бы такая валидольная концовка. Если забиваешь в начале встречи, то игра становится проще.

Тяжёлая, трудовая, абсолютно заслуженная победа. И на такой ноте мы заканчиваем этот сезон. Он сложился для нас очень удачно. Десять лет «золотой дубль» не делала команда, это прекрасно. Конечно, чемпионат России стоит особняком, но Кубок — это турнир характера, я бы так его назвал. У каждой команды есть шанс, в чем мы убедились", — цитирует Семака «Матч ТВ».