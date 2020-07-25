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Юрий Сёмин: победа «Зенита» в финале Кубка России закономерна. Питерцы — молодцы

Юрий Сёмин: победа «Зенита» в финале Кубка России закономерна. Питерцы — молодцы
Футбол / Кубок России 0

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о финальном матче Кубка России «Зенит» — «Химки» (1:0).

«Как и все финалы, матч был очень напряжённым. Сергей Юран — молодец. Он здорово выстроил тактически игру, «Химки» были подготовлены. Но победа «Зенита» закономерна, каждый игрок их команды намного сильнее игроков «Химок». Питерцев надо поздравить с золотым дублем, это очень сложно сделать. Они — молодцы.

Евгению Гапону не нужно было делать подкат, он был совсем необязателен. Это был только один матч, который «Химки» провели очень хорошо. Время покажет, как они будут выступать в РПЛ. По крайней мере, ФНЛ они представили достойно в этом финале», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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