Футболисты «Зенита» сломали Кубок России во время празднования
Футболисты «Зенита» сломали Кубок России во время празднования. В финале турнира сине-бело-голубые со счётом обыграли «Химки». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Игроки не сумели удержать трофей в руках, в результате чего он упал на газон. При падении разбилась верхняя часть награды.
Автором единственного гола в матче «Зенит» — «Химки» стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба, реализовавший пенальти на 84-й минуте.
В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок страны. Для сине-бело-голубых это достижение стало вторым в истории. Клуб из Санкт-Петербурга выигрывал два главных турнира России в 2010 году.
Юрий Сёмин: победа «Зенита» в финале Кубка России закономерна. Питерцы — молодцы
- 25 июля 2020
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