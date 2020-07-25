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Футболисты «Зенита» сломали Кубок России во время празднования

Футболисты «Зенита» сломали Кубок России во время празднования
Футбол / Кубок России 0

Футболисты «Зенита» сломали Кубок России во время празднования. В финале турнира сине-бело-голубые со счётом обыграли «Химки». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Игроки не сумели удержать трофей в руках, в результате чего он упал на газон. При падении разбилась верхняя часть награды.

Автором единственного гола в матче «Зенит» — «Химки» стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба, реализовавший пенальти на 84-й минуте.

В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок страны. Для сине-бело-голубых это достижение стало вторым в истории. Клуб из Санкт-Петербурга выигрывал два главных турнира России в 2010 году.

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