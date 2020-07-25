Артём Дзюба: понимали, будет очень много разговоров, если проиграем «Химкам»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о победе над «Химками» (1:0) в финале Кубка России.



«Присутствовало определенное давление. «Химки» — молодцы. Очень организованно и самоотверженно играли. Мы понимали, что в кубковых матчах любая команда может в любой момент победить. Эти матчи тем и прекрасны. У них был один момент в конце, когда они нас простили. Больше не вспомню. Мы могли раньше всё решить. У меня были моменты и у ребят. Немного не хватало хладнокровия, потому что эмоции зашкаливали. Понимали, что будет очень много разговоров, если проиграем «Химкам».

«Химки» — бойцовская команда, поздравляю их с выходом в РПЛ. Чуда сегодня не произошло, но сравнять они могли. Когда мяч попал в штангу, думал, он уже в воротах. Но мне понравилось, что Кержаков просто, спокойно взглядом проводил мяч и спокойно его поймал. Уверенный парень у нас в воротах", — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».