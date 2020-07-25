Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Андрей Талалаев покинул «Крылья Советов»

Андрей Талалаев покинул «Крылья Советов»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила об уходе главного тренера Андрея Талалаева.

«Российский специалист Андрей Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб. Сегодня он известил об этом руководство самарского клуба.

Команда продолжит подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику. В воскресенье футболисты отправятся в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на футбольной базе в Кратово. Руководить командой будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус», — сообщает пресс-служба клуба.

Талалаев возглавил «Крылья Советов» за 6 туров до финиша сезона РПЛ. При этом специалисте команда набрала 9 очков. «Крылья Советов» заняли 15-е место, уступив «Тамбову» и «Ахмату» по дополнительным показателям.

Андрей Талалаев прокомментировал уход из «Крыльев Советов»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020