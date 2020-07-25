Андрей Талалаев покинул «Крылья Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила об уходе главного тренера Андрея Талалаева.
«Российский специалист Андрей Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб. Сегодня он известил об этом руководство самарского клуба.
Команда продолжит подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику. В воскресенье футболисты отправятся в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на футбольной базе в Кратово. Руководить командой будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус», — сообщает пресс-служба клуба.
Талалаев возглавил «Крылья Советов» за 6 туров до финиша сезона РПЛ. При этом специалисте команда набрала 9 очков. «Крылья Советов» заняли 15-е место, уступив «Тамбову» и «Ахмату» по дополнительным показателям.
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