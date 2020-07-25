Андрей Талалаев прокомментировал уход из «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев высказался об отставке из самарского клуба.
«Как говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить „Крылья Советов“ за 6 туров до окончания чемпионата. Благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент. Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле.
Разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к «Крыльям» людей. «Крылья» однозначно должны выступать в Премьер-Лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон. Хочу пожелать всем удачи", — приводит слова Талалаева пресс-служба самарского клуба.
- 25 июля 2020
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