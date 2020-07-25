Александр Дюков: получился отличный матч, «Химки» оказали достойное сопротивление «Зениту»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о финальном матче Кубка России «Зенит» — «Химки» (1:0).

«Атмосфера была отличной, много было сделано РФС, администрацией области, «Уралом», чтобы всё прошло хорошо. Если бы было больше болельщиков, атмосфера была бы другой. Но мы попытались добавить их в цифровом формате. Этот формат сделал атмосферу более живой. Получился отличный матч, «Химки» оказали достойное сопротивление. Были близки к тому, чтобы перевести матч в дополнительное время. А там кто знает, как бы всё сложилось. Хочется отметить «Химки». Они весь Кубок России демонстрировали очень достойный футбол, одержали несколько ярких побед. Сейчас они уже являются участником РПЛ, всем клубам чемпионата будет непросто против них.

Хочу поблагодарить Роспотребнадзор за то, что они разрешили нам проводить матчи с 10% заполняемости. Этот эксперимент удался, хоть и были нарушения дистанции, масочного режима, но серьёзных не было. Футбольные матчи не ухудшили обстановку, не привели к массовым вспышкам. Мы вели свою статистику. Клубы наработали очень важный опыт проведения матчей с болельщиками. Поэтому, думаю, мы готовы к следующему шагу и увеличению болельщиков. Но это должно быть не только наше решение, а еще решение властей, органов. Но вы знаете, что в Москве с 1 августа можно присутствовать 50% на стадионах, это важный шаг, который поможет клубам. Ждём подобного от других регионов, ведь обстановка в стране улучшается. Поэтому мы сможем проводить матчи с большим количеством зрителей. Динамика меняется каждый день, мы мониторим ситуацию, общаемся с регионами», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.