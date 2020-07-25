Сергей Юран: не считаю, что «Химки» совершили подвиг. Против нас же не инопланетяне играли

Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарий после проигрыша в финальном матче Кубка России с «Зенитом» (0:1).

«Когда играли в полуфинале с «Уралом», подвиг совершили. Парни — молодцы: всегда слушали, когда мы разбирали соперников. Не считаю, что сегодня мы совершили подвиг. Подвиг был бы, если мы кубок подняли. Против нас же не инопланетяне играли, чтобы мы подвиги совершали.

Вся команда — молодцы. Вратарь сделал своё дело, не просто так же говорят, что голкипер — 50% команды. Но выделять никого не хочу.

У меня нет подавленного состояния, у парней тоже хорошее настроение. Завтра прилетим, отдохнём и будем готовиться к первому туру РПЛ», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.